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29.08.2018 15:06
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ представил четыре новые модели

Текст: Юрий Зубко
Фото: Юрий Зубко/ РГ/ снято на iphone Фото: Юрий Зубко/ РГ/ снято на iphone
Фото: Юрий Зубко/ РГ/ снято на iphone

На стартовавшем в столице Московском международном автосалоне АвтоВАЗ представил четыре новые модели. Журналистам показали приподнятый седан Vesta Cross, "внедорожный" Xray Cross и флагман семейства Vesta - "заряженный" Vesta Sport.

Но обо всем по порядку. Приподнятый Vesta Cross уже можно купить от 763 900 рублей, а не так давно "РГ" протестировала эту машину. Как и универсал Vesta SW Cross, "внедорожный" седан оснащается бензиновыми двигателями 1,6 литра (106 л.с.) и 1,8 литра (122 л.с.). Оба мотора сочетаются с пятиступенчатой "механикой", для двигателя 1,8 литра еще предусмотрен "робот". Главное отличие такой Vesta - клиренс в 203 мм. Машина также получила 14 пластиковых элементов обвеса и дисковые тормоза.

Фото: Ренат Закиев/РГ/снято на iPhone
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Спортивную Vesta АвтоВАЗ рассекретили 10 июля, но публичный дебют состоялся только сейчас. На автомобиль установили форсированный двигатель объемом 1,8 литра с перенастроенной системой регулировки фаз газораспределения. В итоге максимальная мощность мотора составила 145 л.с.

Машина отличается от стандартной оригинальными 17-дюймовыми литыми дисками, задними дисковыми тормозами, черной крышей и контрастными наклейками на боковинах кузова, подчеркивающими фирменные выштамповки. Для обеспечения более спортивного поведения машины на дороге ее клиренс был уменьшен на 16 мм и теперь составляет 162 мм, что визуально добавило силуэту стремительности.

Что касается Xray Cross, то от стандартного хэтчбека новинка отличается дополнительным пластиковым обвесом, 17-дюймовыми колесными дисками и увеличенным до 215 мм клиренсом. Модификация получит задние дисковые тормоза, рейлинги и антенну-плавник на крыше.

Машина будет предлагаться исключительно со 122-сильным мотором объемом 1,8 литра в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой или "роботом", а также передним приводом.

У модели поменялось оснащение и организация внутрисалонного пространства: появились передние кресла с новым каркасом, а общая длина салона увеличилась на 25 миллиметров.

Важное новшество - селектор выбора режимов движения Lada Ride Select. Среди них: "ESC ON", "Sport", "Снег, грязь", "Песок" и "ESC Off".

Xray Cross пойдет в серию осенью текущего года. Судя по ценообразованию Vesta SW Cross, автомобиль на 40-45 тысяч рублей будет дороже обычной версии высокого хэтчбека.

#автомобили #АвтоВАЗ #Московский автосалон
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