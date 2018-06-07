Lada Vesta Cross: Стоит ли переплачивать за "внедорожный" седан

АвтоВАЗ продолжает расширять семейство "внедорожных" модификаций Lada Vesta. Осенью прошлого года журналисты тестировали универсал с приставкой Cross в Сочи, а уже в конце весны этого года мы смогли проверить в деле седан Lada Vesta Cross.

Концепт Lada Vesta Cross показали на Московском международном автосалоне два года назад. Конечно, было понимание того, что в скором времени эта машина пойдет в серию, но мало кто мог предположить, что прототип от финальной версии машины практически ничем не будет отличаться.

Разница, по сути, в том, что на серийной машине обычная антенна, тогда как на концепте она была в виде "акульего плавника". Во всем остальном - все то же самое. И это, конечно, очень классно.

Надо отметить, что за судьбой Vesta Cross "РГ" следила практически с начала реализации проекта. В октябре 2017 года информацию о появлении в России приподнятого седана нам подтвердил представитель АвтоВАЗа Максим Саржин.

Позже некоторые СМИ начали писать, что компания пока не будет выводить эту машину на рынок, но в середине апреля российский автогигант рассекретил автомобиль, а через неделю стартовало производство в Ижевске.

Vesta является самым продаваемым автомобилем отечественной марки. Выход универсала SW Cross показал, что россияне готовы покупать "внедорожные" Lada. Ведь спортивный "сарай" по продажам обогнал обычный универсал.

И вот теперь выходит новая "кроссовая" версия. Чем она отличается от седана, который появился в 2015 году?

В первую очередь увеличенным до 203 мм дорожным просветом и защитными накладками на арках и бамперах. Всего используется 14 пластиковых элементов обвеса. Все тормоза дисковые. Автомобиль также получил черные молдинги и расширители колесных арок, 17-дюймовые диски.

Интерьер Lada Vesta Cross такой же, как и у версии в кузове универсал. От обычных четырех- и пятидверных Vesta "кроссовые" модификации различаются благодаря иному оформлению приборной панели, вставкам серого или оранжевого цветов в обивке кресел и отделке дверных панелей. Мне лично такое оформление нравится, но, конечно, никаких открытий внутри вы не найдете.

Места достаточно как спереди, так и сзади. На втором ряду у пассажиров есть USB-разъем, розетка, подлокотник, обогрев сидений. Вполне достойный набор для автомобиля B-класса.

Из минусов - двойной центральный подстаканник сделали неглубоким. В итоге от резкого торможения бутылки легко могут разлететься по салону. Нити подогрева лобового стекла слишком заметны, а передний подлокотник хоть и удобен, но емкость внутри него небольшая, много вещей туда не уместится.

Объем багажника - те же 480 литров, что у Vesta SW Cross. Но здесь нет ни отделений, ни 95-литровой ниши, которые есть у универсала. Только вместе с запаской оказался небольшой пенопластовый органайзер. Впрочем, от грузового отсека седана изначально не стоило ждать многого. Нужен большой багажник - покупайте SW и SW Cross.

Но перейдем к самому главному - как машина показала себя на дороге. Этим летом в России пройдет турнир, который на протяжении последних четырех лет ждали все болельщики футбола- ЧМ-2018. И вполне естественно, что в преддверии столь большого события АвтоВАЗ решил устроить автопробег по всем 11 городам первенства на своей новинке. Корреспондент "РГ" присоединился к журналистам в Волгограде. Конечной точкой нашего этапа была Самара, а промежуточным пунктом стал Саратов.

Проверить Vesta Cross в естественной среде обитания - абсолютно верное и правильное решение. За два дня мы проехали 850 км - это расстояние позволяет сделать определенные выводы об автомобиле.

На тесте были машины только с механикой и мотором 1,8 литра (122 л.с.). Как рассказали автозаводцы, они поменяли прошивку контроллера этого двигателя. В итоге силовой агрегат стал тяговитее на низах и стал чуть динамичнее. Но на трассе, откровенно говоря, мотора хватает не всегда. Каждый раз обгоны приходится точно выверять и всегда переключаться на третью, на которой автомобиль без проблем можно разгонять до 120-130 км/ч. И еще один момент - Vesta не помешала бы шестая передача - машинально все время хотелось найти ее.

А вот к самой коробке вопросов быть не может - передачи переключаются четко и ровно. Что касается расхода топлива, то за время нашего пробега он составил чуть более 9 литров на "сотню". Так что если вы будете передвигаться в основном по городу, то есть резон рассмотреть покупку машины с двигателем 1,6 литра - получится чуть-чуть сэкономить на бензине. Кстати, в пробках вполне можно трогаться и со второй передачи.

Если от Волгограда до Саратова дорога была неплохой, то от Саратова до Самары стали появляться участки, где от асфальта ничего не осталось - заплатка на заплатке. Тем интереснее было посмотреть, как в таких условиях поведет себя подвеска. И Vesta Cross с честью выдержала все испытания российской действительностью.

На трассе пробить подвеску у нас так и не получилось - хотя мы очень старались. Меня лично поразила курсовая устойчивость "кроссового" седана на плохой дороге. Мы ехали далеко за 100 км/ч там, где я на своем авто не разогнался бы и до 60 км/ч - просто жалко было бы машину. Но Vesta Cross все было нипочем - она была в своей стихии.

Отлично Lada себя чувствует и на грунтовке. И чем выше скорость - тем лучше. Внушительный клиренс позволяет уверенно нырять в колеи и также легко из них выскакивать. Да, нет полного привода, но и без него новинка АвтоВАЗа легко даст бой среднестатистическому кроссоверу. Как, впрочем, и универсал Vesta SW Cross.

Управляется "кроссовый" седан тоже ничуть не хуже своего старшего товарища. Машина неплохо держит дорогу, а руль на высокой скорости остается легок и отзывчив. Даже на 130-140 км/ч машину не надо постоянно "ловить".

Шумоизоляция? Больших нареканий нет. На высоких оборотах звук мотора, конечно, ощутимо проникает в салон, но до критических значений явно не доходит. Мощного гула, от которого трещит голова, нет. Мне даже показалось, что в плане шумоизоляции Vesta чуть лучше, например, Kia Rio.

Еще одна приятная деталь, которую нужно обязательно отметить - это сиденья. Они отлично спрофилированы, с регулировкой поясничного упора и хорошей боковой поддержкой. Выбрать подходящее для себя положение не составляет труда - для этого нужно всего пару минут! За два дня пробега ни разу не вспомнил о том, что спина во время длительный поездок может заболеть. Хотя иногда даже в машинах более высокого класса все затекает и начинает неметь.

А вот теперь перейдем к самому важному - к ценам. Стоимость автомобиля начинается с отметки 763 900 рублей. Это на 63 000 рублей дороже обычного седана Vesta в комплектации Luxe.

Общие с SW Cross элементы позволили выпустить седан так быстро. Но вот вопрос: кто будет покупать такую машину? Расчет АвтоВАЗа вроде бы понятен. Взять самый популярный у нас тип кузова и добавить ему "вседорожности". Тем более что для этого не нужны были колоссальные вложения - все уже обкатано на универсале.

Хотя дело даже не в дизайне, а в целесообразности покупки именно седана. Кажется, что людей, которые готовы доплатить за увеличенный клиренс и пластиковый обвес, но при этом не хотят почему-то покупать универсал, не так уж и много. Да и цена может отпугнуть. Наш тестовый автомобиль стоит 834 900 рублей - всего на 30 000 рублей дешевле аналогичного универсала Vesta SW Cross. Будь у меня такой выбор - я бы сделал его в пользу последнего. Один багажник универсала чего стоит: такому количеству сеточек, полочек и органайзеров позавидует даже Skoda. Да и визуально "спортивный сарай" смотрится эффектнее. Пока он все-таки самый красивый в модельном ряду Lada.

Впрочем, расширение семейства Vesta может только радовать. АвтоВАЗ не стоит на месте, а создает новые сегменты на российском автомобильном рынке. Так это было с универсалом SW Cross, так это происходит сейчас с седаном. Будем надеяться, что в ближайшее время российский автогигант нас еще чем-нибудь удивит. Например, спортивной версией Lada Vesta, о тестах которой неоднократно сообщали СМИ.