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19.12.2018 19:46
Рубрика: В мире

В Донбассе заметили британских спецназовцев

Бойцы британского спецназа замечены в Донбассе. Об этом заявляют в управлении Народной милиции Донецкой народной республики.

"Нам поступает уточненная информация от источников в штабе операции объединенных сил о присутствии на горловском направлении британских военнослужащих подразделения спецназа SAS", - цитирует ТАСС руководителя пресс-службы оборонного ведомства Даниила Безсонова.

ДНР готова к наступлению группировки ВСУ по фронту на 50 километров

По его словам, подразделение с военнослужащими SAS дислоцировано в городе Краматорск, который остается под контролем киевских властей. Но их замечали и в других населенных пунктах.

"В последние дни отмечались выезды британцев в район Артемовска и Константиновки", - добавил Безсонов.

Ранее в народной милиции сообщали об усилении группировки Вооруженных сил Украины на горловском направлении. В связи с активностью ВСУ все силы ДНР были приведены в боевую готовность.

Кроме того, по данным руководства ДНР, западные разведки пытаются создать на Украине аналог сирийской неправительственной организации "Белые каски". Таким образом в регионе можно ожидать фейковых новостей об "отравлениях мирного населения" и прочих фальсификаций.

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