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Рубрика: В мире

Все силы ДНР привели в полную боевую готовность

Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики приведены в полную боевую готовность. Руководство ДНР связало такое решение с вероятным крупномасштабным наступлением со стороны Вооруженных сил Украины.

"Все воинские части приведены в полную боевую готовность", -  заявил замком корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

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Он добавил, что с того момента, как власти республики получили информацию "о подготовке широкомасштабного наступления со стороны Украины" подразделения ДНР удалось доукомплектовать на 100 процентов личным составом, обеспечить необходимым вооружением, техникой и боеприпасами, передает Донецкое агентство новостей.

В частности, формирования ДНР провели "инженерные работы на позициях", установили противотанковые заграждения. Все подразделения обеспечены "необходимым количеством ПТРК, позволяющих сдержать до двух танковых бригад ВСУ", а "ключевые объекты усилены средствами ПВО".

Ранее "РГ" сообщала о том, что на случай возможной атаки в ДНР создадут еще и народные дружины.

Басурин еще 10 декабря проинформировал общественность о том, что, по его сведениям, атака ВСУ в направлении Мариуполя начнется 14 декабря. По его словам, на линии разделения украинской стороной сформирована крупная группировка военных (более 12 тысяч человек) и тяжелой техники (более 50 танков, 40 реактивных систем залпового огня, 180 орудий и минометов).

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"У разведки ДНР есть неопровержимые доказательства подготовки наступления на мариупольском направлении", - подчеркнул Басурин.

Накануне эту информацию подтвердили и в российском МИД.

"В ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения […] с целью захвата находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выхода на границу с Россией", - рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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