В Steam стартует голосование за лучшие игры 2018 года

Во время осенней распродажи в онлайн-сервисе цифрового распространения компьютерных игр компании Valve путем пользовательского голосования были отобраны номинанты на ежегодную премию Steam 2018. Теперь официальный блог магазина назвал всех участников.

Старт голосования, как и ежегодная зимняя распродажа, назначены на 20 декабря. Отдавая свой голос в 8 различных категориях, можно будет получить набор коллекционных карточек.

Список финалистов премии выглядит следующим образом:

Игра года: PlayerUnknown's Battlegrounds, Monster Hunter: World, Kingdom Come: Deliverance, HITMAN 2, Assassin's Creed Odyssey

Игра года в виртуальной реальности: The Elder Scrolls V: Skyrim VR, VRChat, Beat Saber, Fallout 4 VR, Superhot VR

Номинация "Любимое детя": Dota 2, GTA V, No Man's Sky, Path of Exile, Stardew Valley

Лучшее окружение: The Witcher 3: Wild Hunt, Subnautica, Shadow of the Tomb Raider, Far Cry 5, Dark Souls III

Друг познаётся в игре: Counter-Strike: Global Offensive, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, PAYDAY 2, Dead by Daylight, Overcooked! 2

Лучшая альтернативная история: Wolfeinstein II: The New Colossus, Assassin's Creed Odyssey, Hearts of Iron IV, Sid Meier's Civilization VI, Fallout 4

Кладезь машинного веселья: Euro Truck Simulator 2, Rocket League, NieR:Automata, Factorio, Space Engineers

Лучший разработчик: CD PROJEKT RED, Ubisoft, Bethesda, Rockstar Games, Digital Extremes Ltd., Square Enix, Capcom, Paradox Interactive, BANDAI NAMCO Entertainment, Klei