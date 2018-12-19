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Вышел первый трейлер третьего "Хеллбоя"

Новости
    19.12.2018, 23:10
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Тихой сапой прокрался трейлер третьей части брутального кинокомикса "Хеллбой" - ролик только что появился на YouTube-канале Lionsgate и сумел порадовать. Чувствуется, конечно, что нам понадобятся силы и время, чтобы свыкнуться с отсутствием могучего Рона Перлмана в титульной роли, но в остальном все задорно. А нечисть всех пород - в ассортименте. Как и юморок.    

Плюс - не забываем! - прекрасная Милла Йовович. На этот раз - в роли осевой антагонистки.

Фото: youtube.com/ Teaser-Trailer.com
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Остальное тоже недурно: красный черт - это Дэвид Харбор (Джим Хоппер из "Очень странных дел"). Плюс - Иэн "Мистер Среда" МакШейн

Режиссер - Нил Маршалл ("Псы-воины", "Спуск", "Игра престолов").

Сценаристы - Эндрю Косби ("Два ствола", "Эврика", "Говорящий с призраками") и автор оригинального комикса Майк Миньола. Который, кстати, изначально планировал сделать ленту прямым сиквелом второго "Хеллбоя" от Дель Торо, но после того, как Перлман отказался участвовать в предприятии, ситуацию пришлось переиначить.

В итоге по центру сюжета - битва Хеллбоя с Кровавой королевой (Йовович), женой волшебника Мерлина. От исхода которой зависит, ввергнется мир в апокалипсис - или же пока обойдется.

Российская премьера - 11 апреля.

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