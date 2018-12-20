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20.12.2018 02:37
Рубрика: Общество

Часть экипажа перешла с МКС на "Союз МС-09" и закрыла люки

Космонавт Сергей Прокопьев, астронавты Серена Ауньон и Александер Герст покинули Международную космическую станцию (МКС) и перешли на борт "Союза МС-09", который сегодня доставит их на Землю. В 04:40 по московскому времени корабль отделится от станции. Космонавты будут находиться в автономном полете несколько часов. А в 08:03 аппарат должен приземлиться в Казахстане.

Фото: depositphotos.com
Командиром МКС стал россиянин Олег Кононенко

Напомним, что именно на "Союзе МС-09" в  ночь на 30 августа было обнаружено отверстие диаметром 2 мм. Космонавты Сергей Прокопьев и Олег Артемьев тогда закрыли его двумя слоями герметика.

"По-прежнему неясно, где просверлили корабль - на Земле или в космосе", - заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Какой-то вывод можно будет сделать только после 20 декабря, когда на Землю доставят контейнер, в котором находится кусок обшивки, на котором должны остаться следы от сверла. Контейнер будет передан для изучения компетентным органам.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"
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