Экспертное управление Рады не одобрило закон о переименовании УПЦ

Закон, который принят Верховной радой Украины и касается изменения названий религиозных организаций, противоречит конституции страны. Такой вывод сделало экспертное управление Рады, отметив, что предлагаемые нововведения еще и "выглядят недостаточно мотивированными и аргументированными".

Что касается противоречия Основному закону, то речь идет о "рамках, установленных […] ст. 35 конституции и Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях", передает портал "Страна" со ссылкой на выводы экспертного управления.

Эксперты Рады отметили, что по украинской конституции, церковь и религиозные организации отделены от государства, которое, в свою очередь, не вмешивается в их деятельность.

Отметим, что антиконституционым новый закон признали и в Украинской православной церкви, которую власти обязали переименоваться.

"Считаем этот закон антиконституционным и намерены защищать свои права всеми законными способами. Обращаемся к президенту Украины применить к этому закону право вето", - сказано в обращении, опубликованном на сайте Информационно-просветительского отдела церкви. В УПЦ предупредили о "непредсказуемых последствиях" принуждения к изменению названия.

Напомним, в четверг, 20 декабря, депутаты Верховной Рады "переименовали" единственную в стране каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), не признавшую недавно созданную по инициативе Петра Порошенко раскольническую структуру - так называемую "православную церковь Украины" (ПЦУ). Законопроект поддержали 240 парламентариев при одном воздержавшемся. При этом 17 человек предпочли не участвовать в голосовании.