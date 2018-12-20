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20.12.2018 06:00
Рубрика: Экономика

ФРС США поможет российскому рублю

Текст: Роман Маркелов
До конца этой недели курс рубля будет отыгрывать прошедшее заседание ФРС США и ситуацию на нефтяном рынке, считают аналитики.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Основным фактором, негативно влияющим на курс рубля к доллару в четверг, останется низкий уровень цены на нефть, говорит руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин.
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"В условиях пессимистичных ожиданий инвесторов о росте мировой экономики, снижении фондовых индексов США наблюдается отток капиталов из рисковых активов, в том числе нефти. Поэтому в краткосрочной перспективе цена на нефть будет очень волатильной и не будет иметь тенденции к росту", - отмечает аналитик.

Негативное влияние на рубль, по его словам, может оказать и возобновление риторики по ужесточению санкций. Поддержку же рублю будет оказывать начинающийся налоговый период, указывает Помыткин.

Курс российской валюты будет находиться также под влиянием риторики ФРС США по денежно-кредитной политике на 2019 год, добавляет руководитель отдела операций на финансовых рынках банка "Восточный" Константин Кочергин.

Решения американского регулятора определят вектор интересов инвесторов на среднесрочную перспективу не только на американском, но и на глобальном рынке в целом, подчеркивает эксперт.

Фото: Depositphotos.com
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Накануне ФРС повысила процентную ставку до 2,25-2,5 процента годовых, а также пересмотрела количество повышений ставки в 2019 году с трех до двух раз. Это в дальнейшем окажет поддержку и российскому рублю, и нефтяным котировкам, и инструментам с фиксированной доходностью российского рынка, считает Кочергин.

После пересмотра планов ФРС на 2019 год курс доллара может краткосрочно снизиться по отношению к другим валютам, соглашается Помыткин. Однако в итоге реакция рубля может оказаться слабой, не исключает он.

По прогнозу Помыткина, курс доллара до конца недели будет находиться в диапазоне 66,5-68 рублей. Кочергин ожидает курса 67-68,35 рубля за доллар.

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