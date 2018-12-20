Карлос Гон может быть освобожден под залог

Экс-глава автомобильного концерна Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон, который находится под арестом в Японии, может быть освобожден под залог.

Токийский окружной суд решил не продлевать срок заключения Карлоса Гона и бывшего члена совета директоров корпорации Nissan Грега Келли после 21 декабря, передает телерадиокомпания NHK.

Карлос Гон был задержан 19 ноября Токийской прокуратурой за финансовые нарушения и уход от уплаты налогов. По некоторым данным, он в течение пяти лет получил вознаграждения в размере около 10 миллиардов иен, однако задекларировал только половину указанной суммы.

В причастности к содеянному японские правоохранители подозревают и Грега Келли, который, по мнению стражей порядка, мог умышленно занижать данные по заработным платам в компании.

Примечательно, что фигуранты громкого дела отказываются признавать свою вину.