Найдены планеты, состоящие из рубинов и сапфиров

Исследователи из университетов Цюриха и Кембриджа открыли новый класс планет, поверхность которых может состоять из рубинов и сапфиров.

Как сообщается на сайте Университета Цюриха, эти суперземли образовались при высоких температурах, поскольку они расположены очень близко к своим материнским звездам.

Одна из таких планет расположена на расстоянии 21 светового года от нас в созвездии Кассиопея. Она получила название HD219134 b. Планета совершает оборот вокруг своего светила всего за трое суток.

Его масса примерно в пять раз превышает массу Земли, что делает ее суперземлей. В отличие от нашей планеты она не имеет массивного железного ядра, но богата кальцием и алюминием.

"Возможно, этот объект переливается сине-красными оттенками, как рубины и сапфиры, потому что они представляют собой оксиды алюминия, которые распространены на экзопланете", - говорит астрофизик Кэролайн Дорн из Института компьютерных наук Университета Цюриха.

Объект HD219134 b - это одна из трех обнаруженных планет, которые, вероятно, принадлежат к новому экзотическому классу. Еще два подобных объекта получили названия 55 Cancri e и WASP-47 e. Установлено, что они полностью отличаются от большинства планет, подобных Земле.

Расчетным методом ученые определили, что их плотность на 10-20 процентов меньше плотности Земли. Основными составляющими строительных блоков при их образовании были кальций, алюминий, магний и кремний.