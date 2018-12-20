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20.12.2018 14:16
Рубрика: Общество

Найдены планеты, состоящие из рубинов и сапфиров

Текст: Денис Передельский
Фото: Thibaut Roger / University of Zurich Фото: Thibaut Roger / University of Zurich
Фото: Thibaut Roger / University of Zurich

Исследователи из университетов Цюриха и Кембриджа открыли новый класс планет, поверхность которых может состоять из рубинов и сапфиров.

Как сообщается на сайте Университета Цюриха, эти суперземли образовались при высоких температурах, поскольку они расположены очень близко к своим материнским звездам.

Фото: depositphotos.com
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Одна из таких планет расположена на расстоянии 21 светового года от нас в созвездии Кассиопея. Она получила название HD219134 b. Планета совершает оборот вокруг своего светила всего за трое суток.

Его масса примерно в пять раз превышает массу Земли, что делает ее суперземлей. В отличие от нашей планеты она не имеет массивного железного ядра, но богата кальцием и алюминием.

"Возможно, этот объект переливается сине-красными оттенками, как рубины и сапфиры, потому что они представляют собой оксиды алюминия, которые распространены на экзопланете", - говорит астрофизик Кэролайн Дорн из Института компьютерных наук Университета Цюриха.

Объект HD219134 b - это одна из трех обнаруженных планет, которые, вероятно, принадлежат к новому экзотическому классу. Еще два подобных объекта получили названия 55 Cancri e и WASP-47 e. Установлено, что они полностью отличаются от большинства планет, подобных Земле.

Расчетным методом ученые определили, что их плотность на 10-20 процентов меньше плотности Земли. Основными составляющими строительных блоков при их образовании были кальций, алюминий, магний и кремний.

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