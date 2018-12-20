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20.12.2018 15:00
Рубрика: Бензин

Путин не исключил незначительного роста цен на бензин

Текст: Марина Гусенко
Владимир Путин не исключил, что в начале будущего года цены на бензин в России повысятся на один-полтора процента из-за повышения НДС. "Но не более того", - отметил Владимир Путин во время большой пресс-конференции.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Повышение цен на бензин в текущем году связано с удорожанием нефти на мировом рынке. Однако правительство приняло меры для того, чтобы ситуация на внутреннем рынке стабилизировалась, пояснил президент.

Фото: depositphotos.com
Нефть опустилась ниже 55 долларов впервые с сентября 2017 года

Владимир Путин также выразил надежду, что в 2019 году скачков цен на нефтепродукты правительство не допустит.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

#бензин