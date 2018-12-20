Путин не исключил незначительного роста цен на бензин

Повышение цен на бензин в текущем году связано с удорожанием нефти на мировом рынке. Однако правительство приняло меры для того, чтобы ситуация на внутреннем рынке стабилизировалась, пояснил президент.

Владимир Путин также выразил надежду, что в 2019 году скачков цен на нефтепродукты правительство не допустит.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.