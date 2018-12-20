Путин предостерег об опасности перетока терроризма из Сирии

Президент Владимир Путин отметил опасность перетока террористов из Сирии в другие страны.

"Существует опасность перетекания этих группировок и им подобным в соседние регионы - в Афганистан, но и в другие страны, в страны исхода, откуда они приехали, они туда отчасти возвращаются. Это большая опасность для всех нас", - заявил президент на ежегодной большой пресс-конференции.

Он поприветствовал решение США о выводе военного контингента с территории САР, отметив, что американские военнослужащие находятся там незаконно, поскольку не получили разрешение ни со стороны Совбеза ООН, ни со стороны официальных сирийских властей.

По словам Путина, он согласен с оценкой президента США Дональда Трампа по вопросу победы над ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. "РГ"). "Мы добились существенных изменений в борьбе с терроризмом на этой территории и нанесли серьезные удары по ИГИЛ в Сирии", - заявил глава государства.

Также президент с недоумением отметил, что ООН и ее спецпредставитель Стеффан Де Мистура заняли выждательную позицию по вопросу созыва конституционного комитета в Сирии. Он сообщил, что Россия и Сирия уже согласовали список участников комитета. "Если не до конца этого года, то в начале следующего, надеюсь, этот список будет согласован (с ООН - прим. "РГ") и начнется следующий этап урегулирования, именно политический этап урегулирования", - отметил он.

Кроме того, президент поприветствовал совместную работу российских и американских ведомств по Сирии, отметив, что специалисты сумели наладить конструктивный диалог.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию ежегодной пресс-конференции президента