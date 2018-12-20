Путин рассказал, какой подарок хотел бы получить на Новый год

Владимир Путин в интервью с 17-летней Региной Парпиевой, которая мечтает стать журналистом, рассказал о том, какой подарок хотел бы получить на Новый год.

"Лучшим подарком была бы констатация того, что этот год, который мы прожили вместе со всей страной, он будет со знаком плюс, что мы, несмотря на все сложности, а их очень много, мы их не только преодолели, но и создали условия для дальнейшего серьезного развития нашей страны и поддержке людей, которые в этом нуждаются, для того, чтобы у нас была уверенность, что мы двигаемся в правильном направлении", - сказал он.

Путин также подчеркнул, что Новый год - это всегда ожидание сказки, чуда. "Хотелось бы, опираясь на то, что сделано в предыдущие времена, в том числе в уходящий год, мы могли бы иметь полное основание рассчитывать не на сказку, а на то, что мы сделаем следующие шаги в улучшении жизни страны, чтобы этот новый год настраивал нас на оптимистичный лад, чтобы он был счастливым, благополучным для всех - для тебя, для твоей семьи, для всех", - сказал президент, обращаясь к девочке.

Когда Регина спросила главу государства, что он загадывает в новогоднюю ночь, Путин ответил: "Мое желание простое - чтобы все желания исполнялись".