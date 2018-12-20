Президент РФ: Религиозный передел на Украине может привести к крови

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос о последствиях украинской автокефалии .

Журналистка попросила комментарий российского лидера "о расколе в православии, который был инициирован Константинопольским патриархатом и Киевом".

- То, что происходит в православии, уму непостижимо, - поделился мнением президент. - Это беспрецедентное вмешательство государства в религию.

Он назвал главный побудительный мотив патриарха Варфоломея - "получить дополнительный доход через присоединение Украины к Константинопольской патриархии".

При этом он заметил, что "без подсказки из Вашингтона тут не обошлось".

Путин, кроме того, связал происходящее в религиозной сфере с грядущей предвыборной кампанией в республике. По его словам, автокефалия украинской церкви грубо нарушает свободы, в результате может начаться передел религиозной собственности. Этот процесс, не исключил президент, может приобрести "кровавый характер".

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.