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20.12.2018 14:35
Рубрика: Власть

Президент РФ: Религиозный передел на Украине может привести к крови

Текст: Татьяна Замахина

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос о последствиях украинской автокефалии.

Журналистка попросила комментарий российского лидера "о расколе в православии, который был инициирован Константинопольским патриархатом и Киевом".

- То, что происходит в православии, уму непостижимо, - поделился мнением президент. - Это беспрецедентное вмешательство государства в религию.

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Он назвал главный побудительный мотив патриарха Варфоломея - "получить дополнительный доход через присоединение Украины к Константинопольской патриархии".

При этом он заметил, что "без подсказки из Вашингтона тут не обошлось".

Путин, кроме того, связал происходящее в религиозной сфере с грядущей предвыборной кампанией в республике. По его словам, автокефалия украинской церкви грубо нарушает свободы, в результате может начаться передел религиозной собственности. Этот процесс, не исключил президент, может приобрести "кровавый характер".

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

Власть Позиция Общество Религия Президент Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года Вопрос автокефалии на Украине Отношения России и Украины
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