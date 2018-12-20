Путин считает избыточным запреты на рэп-концерты

Задержание рэперов и запрет их выступлений не ведут к положительному результату, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Президента спросили о целесообразности запретов на рэп-концерты и задержаний артистов по причине использования ненормативной лексики.

- По поводу задержания рэперов, я с вами согласен. Это ни к чему, это результат, обратный ожидаемому, ничего хорошего в этом нет, - сказал Путин. - Правда, как ничего хорошего нет и в том, что, как вы сказали, они там поют с матерком - и пусть поют.

"Искусство существует не чтобы потакать низменным мотивам, а чтобы поднимать уровень культуры", - привел он понравившуюся цитату.

Поощрять употребление ненормативной лексики в творчестве не следует, заметил российский лидер. А также нельзя потакать бескультурью, потворствовать пропаганде наркотиков…

- Это же деградация нации. Мы что - хотим деградировать? Мы должны противодействовать этому. Но противодействовать иными способами, - подчеркнул Путин.

Он призвал более аккуратно убеждать молодежь в большей привлекательности других ценностей. "Грубо запрещать нельзя", - еще раз дал понять президент.

Говоря о своем отношении к реперам, президент заявил, что они были и среди его доверенных лиц на прошедших президентских выборах, в том числе и "прекрасный артист" Тимати.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.