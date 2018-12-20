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1 декабря 2018 г. 17:20
"Родина"
Текст: Артем Локалов
Фото: Юрий Феклистов (Рязанская область)
Родина - №1218 (12)

Сказка про Андерсена

Житель древнего Касимова обнаружил связь своего города со знаменитым датчанином
Жил-был в Касимове Андерсен. По улицам прогуливался в цилиндре и пальто, словно по копенгагенской Строгет. Трость из рук не выпускал. Про сказочных персонажей своих рассказывал. Прохожие его окликали: "Здорово, Андересен!"

Хотя на самом деле Анатолий Николаевич Смирнов.

Каким ветром занесло в Касимов датского сказочника? Ларчик просто открывается. В середине XIX века здесь родилась Анна Васильева (в замужестве - Ганзен) - первая и лучшая переводчица сказок Андерсена на русский язык. Местный краевед Галина Семиченко разузнала, что дом родителей переводчицы стоял в четвертом квартале под номером пять. Аккурат на этом месте и живет Анатолий Смирнов.

Глядь - и сам обернулся Андерсеном.

- Душой мы с ним породнились, - объясняет. - Ведь каждая сказка Андерсена на христианских заповедях основана.
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Уже больше десяти лет касимовский Андерсен каждую свободную минуту посвящает памяти сказочника и его переводчицы. Сделал мемориальную табличку на улице. Оживил произведения датчанина экспонатами и игрушками собственного производства - благо резчик по дереву замечательный. И мебель делает просто сказочную!

- Дедушка у Ханса Кристиана, между прочим, тоже резьбой по дереву занимался, - замечает Смирнов, сопровождая нас по сказочному маршруту. Его он начинает обычно от дороги, потом поднимается на Васильевскую горку, а возле дома начинает сказочное представление. То "Снежную королеву", то "Огниво" покажет. А затем экскурсанты вырезают затейливые силуэты из бумаги.

Касимовский Андерсен - пенсионер. Но по-прежнему работает - помощником режиссера Театра юного зрителя.

- А вы знаете, что Петр Ганзен, супруг нашей переводчицы, играл в Королевском театре Копенгагена, куда Ханс Кристиан свои сказки приносил? - продолжает удивлять нас эскурсовод. - И одну из своих книг писатель подарил Петру Готфридовичу с дарственной надписью!

Ханс Христиан Андерсен назвал свою биографию "Сказка моей жизни". Жизнь Андерсена из Касимова сказочной вряд ли назовешь. Жена и дети (их четверо, старшей дочери 38 лет, младшему сыну - 29) увлечения Анатолия Николаевича не оценили. Дети разъехались. А жена ушла два года назад. "Ей это все не надо, - говорит Анатолий Николаевич. - Она земного плана человек".

Он ни о чем не жалеет. Разве что в Дании уже вряд ли удастся побывать, о чем мечталось. Далеко. Дорого. Зато внучка стала чаще появляться. Помогает экскурсии проводить, угощает гостей чаем с пирожными. Долго ли, коротко ли продлится эта сказка, сказать Смирнову сложно. Ведь и не различить теперь, где сказка, а где явь. Сколько денег вложено - не подсчитано. Сколько заработано - тем более.

Да и надо ли?

КАК ДОБРАТЬСЯ

Музей Анны Ганзен находится в Касимове (Рязанская область) на ул. Никольский овраг, 5. Добираться из Москвы удобнее всего по Егорьевскому шоссе. Об экскурсии необходимо предварительно договориться по телефону: +7 920 951-71-76 или + 7 49131 2-47-84.

ЦИФРА
175 лет назад в Дании опубликована одна из самых известных сказок Ханса Кристиана Андерсена "Гадкий утенок". Первой на русский язык это произведение перевела Анна Ганзен.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Анна Васильевна Ганзен.

Анна Васильевна Ганзен родилась 20 декабря (8-го по ст. стилю) 1869 года в Касимове. Вскоре с родителями переехала в Санкт-Петербург. Вышла замуж за датчанина Петра Ганзена, изучила датский, шведский и норвежский языки. Занималась переводом произведений скандинавских писателей на русский. Ее перевод сказок Ханса Кристиана Андерсена считается эталонным.
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Анна Васильевна - единственная переводчица, состоявшая в гильдии литераторов СССР. После революции осталась в советской России, а муж Петр вернулся в Данию. В 1918 году Анна Ганзен была арестована, содержалась в тюрьме - сначала в Петрограде, затем в Москве. Освобождена после заступничества Максима Горького, впоследствии работала секретарем Союза писателей.

Анна Ганзен не пережила блокаду Ленинграда. Умерла в апреле 1942 года.

Темы дня:
#писатели
#Дороги Родины
#Родная речь