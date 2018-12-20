Жил-был в Касимове Андерсен. По улицам прогуливался в цилиндре и пальто, словно по копенгагенской Строгет. Трость из рук не выпускал. Про сказочных персонажей своих рассказывал. Прохожие его окликали: "Здорово, Андересен!"

Хотя на самом деле Анатолий Николаевич Смирнов.

Каким ветром занесло в Касимов датского сказочника? Ларчик просто открывается. В середине XIX века здесь родилась Анна Васильева (в замужестве - Ганзен) - первая и лучшая переводчица сказок Андерсена на русский язык. Местный краевед Галина Семиченко разузнала, что дом родителей переводчицы стоял в четвертом квартале под номером пять. Аккурат на этом месте и живет Анатолий Смирнов.

Глядь - и сам обернулся Андерсеном.

- Душой мы с ним породнились, - объясняет. - Ведь каждая сказка Андерсена на христианских заповедях основана.

Уже больше десяти лет касимовский Андерсен каждую свободную минуту посвящает памяти сказочника и его переводчицы. Сделал мемориальную табличку на улице. Оживил произведения датчанина экспонатами и игрушками собственного производства - благо резчик по дереву замечательный. И мебель делает просто сказочную!

- Дедушка у Ханса Кристиана, между прочим, тоже резьбой по дереву занимался, - замечает Смирнов, сопровождая нас по сказочному маршруту. Его он начинает обычно от дороги, потом поднимается на Васильевскую горку, а возле дома начинает сказочное представление. То "Снежную королеву", то "Огниво" покажет. А затем экскурсанты вырезают затейливые силуэты из бумаги.

Касимовский Андерсен - пенсионер. Но по-прежнему работает - помощником режиссера Театра юного зрителя.

- А вы знаете, что Петр Ганзен, супруг нашей переводчицы, играл в Королевском театре Копенгагена, куда Ханс Кристиан свои сказки приносил? - продолжает удивлять нас эскурсовод. - И одну из своих книг писатель подарил Петру Готфридовичу с дарственной надписью!

Ханс Христиан Андерсен назвал свою биографию "Сказка моей жизни". Жизнь Андерсена из Касимова сказочной вряд ли назовешь. Жена и дети (их четверо, старшей дочери 38 лет, младшему сыну - 29) увлечения Анатолия Николаевича не оценили. Дети разъехались. А жена ушла два года назад. "Ей это все не надо, - говорит Анатолий Николаевич. - Она земного плана человек".

Он ни о чем не жалеет. Разве что в Дании уже вряд ли удастся побывать, о чем мечталось. Далеко. Дорого. Зато внучка стала чаще появляться. Помогает экскурсии проводить, угощает гостей чаем с пирожными. Долго ли, коротко ли продлится эта сказка, сказать Смирнову сложно. Ведь и не различить теперь, где сказка, а где явь. Сколько денег вложено - не подсчитано. Сколько заработано - тем более.

Да и надо ли?

КАК ДОБРАТЬСЯ

Музей Анны Ганзен находится в Касимове (Рязанская область) на ул. Никольский овраг, 5. Добираться из Москвы удобнее всего по Егорьевскому шоссе. Об экскурсии необходимо предварительно договориться по телефону: +7 920 951-71-76 или + 7 49131 2-47-84.

ЦИФРА

175 лет назад в Дании опубликована одна из самых известных сказок Ханса Кристиана Андерсена "Гадкий утенок". Первой на русский язык это произведение перевела Анна Ганзен.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Анна Васильевна Ганзен родилась 20 декабря (8-го по ст. стилю) 1869 года в Касимове. Вскоре с родителями переехала в Санкт-Петербург. Вышла замуж за датчанина Петра Ганзена, изучила датский, шведский и норвежский языки. Занималась переводом произведений скандинавских писателей на русский. Ее перевод сказок Ханса Кристиана Андерсена считается эталонным.

Анна Васильевна - единственная переводчица, состоявшая в гильдии литераторов СССР. После революции осталась в советской России, а муж Петр вернулся в Данию. В 1918 году Анна Ганзен была арестована, содержалась в тюрьме - сначала в Петрограде, затем в Москве. Освобождена после заступничества Максима Горького, впоследствии работала секретарем Союза писателей.

Анна Ганзен не пережила блокаду Ленинграда. Умерла в апреле 1942 года.