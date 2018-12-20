В Москве предложили в два раза повысить штраф за недоплату парковки

В Мосгордуму внесен проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которому штраф за неоплату парковки необходимо установить на уровне 5000 рублей. Проект размещен на сайте столичного парламента.

Напомним, сейчас штраф составляет 2500 рублей. Авторы проекта указывают, он "не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности. Кроме того, указанный размер административного штрафа несоразмерен стоимости стоянки на платных городских парковках".

Напомним, 15 декабря стоимость стоянки на ряде загруженных улиц города была повышена в дневное время до 380 рублей в час, а бесплатная парковка по воскресеньям отменена.

Также во всем городе сократили бесплатный период парковки с 15 минут до пяти.

Взамен столичные власти пообещали в новой версии приложения "Парковки Москвы", через которое большая часть водителей оплачивает стоянку, внести возможность исправлять ошибочно введенные номера зон, машин, а также продолжительность парковки. Обновление должно выйти в первом квартале 2019 года.