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20.12.2018 08:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве предложили в два раза повысить штраф за недоплату парковки

Текст: Светлана Батова

В Мосгордуму внесен проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которому штраф за неоплату парковки необходимо установить на уровне 5000 рублей. Проект размещен на сайте столичного парламента.

Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости
Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости

Напомним, сейчас штраф составляет 2500 рублей. Авторы проекта указывают, он "не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности. Кроме того, указанный размер административного штрафа несоразмерен стоимости стоянки на платных городских парковках".

Фото: depositphotos
Парковка в новогодние каникулы в Москве будет бесплатной

Напомним, 15 декабря стоимость стоянки на ряде загруженных улиц города была повышена в дневное время до 380 рублей в час, а бесплатная парковка по воскресеньям отменена.

Также во всем городе сократили бесплатный период парковки с 15 минут до пяти.

Взамен столичные власти пообещали в новой версии приложения "Парковки Москвы", через которое большая часть водителей оплачивает стоянку, внести возможность исправлять ошибочно введенные номера зон, машин, а также продолжительность парковки. Обновление должно выйти в первом квартале 2019 года.

Экономика Транспорт Авто Власть Право Транспортное право Москва Московская городская дума Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Платные парковки в Москве и Подмосковье
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