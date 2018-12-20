Видео: Как выглядят елки от кутюр

Высокая мода для елок. На площади перед ЦУМом, как на подиуме, выстроились восемь новогодних деревьев. Наряды им придумали известные российские дизайнеры. У каждой елки - свой стиль, но объединяет их тема литературы.

Например, елка Кати Добряковой - это целая библиотека. Тут и Булгаков, и Толстой, и Достоевский, и Пушкин. Дерево Валентина Юдашкина украшено фигурками героинь русских сказок в нарядных костюмах, а елка Игоря Чапурина - фантазия по мотивам сказки "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери: серебряные и золотые шары, а между ними - Лисенок, Роза, небо и звезды. На ветках одной из новогодних красавиц сидят герои сказок Пушкина - Царевна Лебедь, Белочка, Золотая рыбка. Алена Ахмадуллина украсила свое дерево фигурками лесных жителей - медведей, лисиц и зайцев.

А в основу дизайна еще одной елки лег роман Вениамина Каверина "Два капитана". Ксения Чилингарова, дочь героя России Артура Чилингарова, обыграла тему полярных экспедиций, захватывающих приключений, стойкости и дружбы.