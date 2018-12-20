Путин объяснил, почему столицу ДФО перенесли во Владивосток

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос журналиста из Владивостока о причинах переноса столицы Дальневосточного федерального округа.

"Спасибо за то, что Владивосток теперь - столица ДФО", - сказал представитель издания.

Владимир Путин прокомментировал это событие.

"Вопрос о переносе столицы Дальнего Востока во Владивосток стоял давно. Город является региональным центром притяжения, думаю, это обоснованно", - заявил президент.

Напомним, указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток был издан 13 декабря 2018 года. Руководителю кремлевской администрации было поручено провести необходимые организационно-штатные мероприятия.

Сейчас в состав ДФО входят Бурятия, Якутия, Забайкалье, Камчатка, Приморье, Хабаровский край, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область и Чукотка.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.