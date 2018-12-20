Глава Крыма обвинил западные страны в зарождении нового тоталитаризма

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал санкции против жителей полуострова проявлением нового тоталитаризма, который рождается на Западе. Такое заявление он сделал по итогам пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, отметившего противоречивость западных санкций.

- Санкции против крымчан нарушают фундаментальные права человека, это проявление нового тоталитаризма, который рождается на Западе на наших глазах, - сказал Аксенов. - Но на развитии крымской экономики санкции практически не сказываются. Более того, есть огромный интерес со стороны зарубежного бизнеса, в том числе и европейского, к реализации проектов на полуострове.

По словам Аксенова, сейчас на территории Республики Крым зарегистрировано более 2400 юрлиц, учредителями которых являются иностранные фирмы и физические лица из 56 стран. А участие представителей иностранных компаний и политиков западных стран в Ялтинском международном экономическом форуме подтверждает неэффективность санкций.

- В апреле этого года в ЯМЭФ приняли участие представители 70 стран, - напомнил Аксенов. - В следующем году мы ждем в Ялте гостей из 100 стран.