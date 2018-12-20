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Россияне выберут лучший гаджет 2018 года

20.12.2018,  
18:05
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Hi-tech Mail.ru Фото: Hi-tech Mail.ru
Фото: Hi-tech Mail.ru

Проект Hi-tech Mail.ru объявил о старте девятого ежегодного конкурса "Лучший гаджет". Российским пользователям предложат выбрать гаджеты года в 45 номинациях, всего будет представлено более 200 устройств.

Среди категорий, в которых можно оставить свой голос за лучший гаджет - "смартфоны", "камеры", "компьютеры", "телевизоры", "инновация года", "лучшие технологии" и другие. Голосование продлится с 20 декабря 2018 по 31 января 2019 года, каждый пользователь может проголосовать только один раз в каждой номинации.

Трендом 2019 года стали безрамочные смартфоны, считают в Hi-tech Mail.ru. Кроме того, организаторы конкурса отмечают, что 2018 год стал годом триумфа китайских производителей - сегмент самых доступных смартфонов возглавила Xiaomi, а Huawei обошла Apple по продажам в России.

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Другим трендом среди смартфонов стало увеличение числа основных камер, которое оказывает влияние на качество картинки. В этом году активными эксплуататорами новой тенденции стали Huawei и Samsung. Кроме того, заметно выросло число смартфонов с вытянутыми экранами и соотношением сторон матрицы 18:9 и больше.

Результаты премии "Лучший гаджет" будут объявлены 31 января 2019 года, в день окончания голосования.

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