Россияне выберут лучший гаджет 2018 года

Проект Hi-tech Mail.ru объявил о старте девятого ежегодного конкурса "Лучший гаджет". Российским пользователям предложат выбрать гаджеты года в 45 номинациях, всего будет представлено более 200 устройств.

Среди категорий, в которых можно оставить свой голос за лучший гаджет - "смартфоны", "камеры", "компьютеры", "телевизоры", "инновация года", "лучшие технологии" и другие. Голосование продлится с 20 декабря 2018 по 31 января 2019 года, каждый пользователь может проголосовать только один раз в каждой номинации.

Трендом 2019 года стали безрамочные смартфоны, считают в Hi-tech Mail.ru. Кроме того, организаторы конкурса отмечают, что 2018 год стал годом триумфа китайских производителей - сегмент самых доступных смартфонов возглавила Xiaomi, а Huawei обошла Apple по продажам в России.

Другим трендом среди смартфонов стало увеличение числа основных камер, которое оказывает влияние на качество картинки. В этом году активными эксплуататорами новой тенденции стали Huawei и Samsung. Кроме того, заметно выросло число смартфонов с вытянутыми экранами и соотношением сторон матрицы 18:9 и больше.

Результаты премии "Лучший гаджет" будут объявлены 31 января 2019 года, в день окончания голосования.