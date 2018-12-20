Самцы черепах превратятся в самок из-за глобального потепления

Глобальное потепление ставит под угрозу всю популяцию зеленых черепах, утверждают ученые: к концу нынешнего столетия до 93 процентов детенышей будут самками.

Пол потомства зеленых черепах определяется температурой инкубации яиц. При нынешнем раскладе около 52 процентов детенышей - самки. Однако совместное исследование британского Университета Эксетера и португальского Центра морских и экологических наук, опубликованное в журнале Global Change Biology, показало, что при существующих сценариях развития климата к концу 2100 года от 76 до 93 процентов черепашат будут женского пола.

- Более низкие температуры - к примеру, в конце сезона гнездования или в затененных областях - дадут шанс появиться на свет самцам. В целом повышение температуры увеличит и смертность потомства, - пояснила доктор Рита Патрисио.

Предметом исследования стала прибрежная зона в Гвинее-Бисау, но специалисты утверждают, что выводы справедливы и для других территорий. Ученые прогнозируют также затопление до 43 процентов территорий гнездования зеленых черепах из-за таяния ледников и повышения уровня моря.