Судоходные компании тоже захотели получить компенсации за топливо

Судоходные компании хотят (также как и авиаперевозчики) получить компенсации за топливо и планировали обсудить данный вопрос на совещании в администрации президента.

Об этом шла речь на общественном совете Росморречфлота на текущей неделе. Судоходные компании, особенно на внутренних водных путях (реках), могут зарабатывать только во время навигации, то есть не весь год, и для них всплески повышения стоимости топлива особенно чувствительны.

Ранее Минтранс предлагал рассмотреть в этом году возможность единовременных субсидий для авиакомпаний, чтобы компенсировать им рост стоимости керосина, а в дальнейшем рассмотреть вопрос компенсации по акцизам.