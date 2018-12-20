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20.12.2018 17:09
Рубрика: В мире

Трамп: Борьбой с "ИГ" должны заниматься Россия, Иран и Сирия

Текст: Александр Ленин

Россия, Иран и Сирия должны будут противостоять боевикам радикальной группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) после вывода американских войск с территории САР. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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"Россия, Иран, Сирия, а также многие другие страны не рады тому, что США уходят (с территории САР - прим. "РГ"), вопреки фейковым новостям, потому что теперь они вынуждены будут бороться с "ИГ" и остальными, кого они ненавидят, без нас", - написал американский лидер в своем Twitter.

Ранее хозяин Белого дома заявил о победе над "ИГ". За его словами последовала новость о начале вывода американских войск из Сирии. Военным надлежит покинуть территорию САР в течение 60-100 дней.

В мире США Ситуация в Сирии
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