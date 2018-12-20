Президент США Дональд Трамп не подпишет временный закон о бюджете, который может предотвратить остановку работы части федерального правительства, заявил в четверг лидер республиканцев в сенате, его спикер Пол Райан.

"Президент сообщил нам, что не подпишет закон, поступивший из сената вчера вечером из-за своих законных опасений по поводу безопасности границ", - заявил Райан после встречи республиканцев и президента, которая прошла в четверг утром в Белом доме.

По словам источников, на которые ссылается AFP, президент настаивает на том, чтобы в бюджет было включено финансирование строительства стены на границе с Мексикой в сумме до 5 миллиардов долларов.

Таким образом, это решение Дональда Трампа увеличивает риск приостановки работы правительства перед Рождеством. Дело в том, что крайний срок для нахождения бюджетного соглашения между двумя палатами конгресса и Белым домом истекает в пятницу вечером.

Строительство стены было одним из самых важных предвыборных обещаний Трампа, но ему не удалось добиться поддержки даже своих однопартийцев - республиканского большинства в сенате.