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20.12.2018 18:26
Рубрика: ПДД

В Госдуме предложили перепроверять знания ПДД только у частых нарушителей

Текст: Татьяна Замахина
В транспортном комитете ГД выступили против идеи массовой проверки знаний водителями правил дорожного движения (ПДД) при замене удостоверений. Однако к нарушителям-рецидивистам это применить все же допустимо.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Ранее идея прозвучала в ходе Конгресса автошкол в Москве, ее подал директор ярославской автошколы. По словам инициатора, это поможет повысить уровень подготовки шоферов и снизит аварийность. Глава ГИБДД Михаил Черников оценил идею такого экзамена в целом положительно, однако призвал отнестись к ней с осторожностью и все же сделать тест на теорию добровольным.

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
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Члену комитета Госдумы по транспорту и строительству ("Единая Россия") Владимиру Афонскому идея введения теоретического экзамена для всех водителей не понравилась - он назвал ее излишней.

- Если водитель ездит по правилам, штрафов минимум или вовсе нет, то на каком основании мы будем проверять его знания? - поставил вопрос парламентарий. - Мы же не проводим раз в 10 лет экзамен на подтверждение диплома.

Он напомнил, что ПДД меняются чаще, чем раз в год. "Следуя такой логике, экзамен придется сдавать после каждого изменения, - сказал Афонский. - Согласитесь, это уже излишне".

Однако возможны исключения, считает депутат. Так, проверять знания ПДД нужно при грубых, систематических нарушениях правил дорожного движения.

- Насколько я знаю, такая статистика в ГИБДД есть, - отметил он, назвав логичным проведение теоретического экзамена в таких случаях. Если несознательный водитель "провалится" на экзамене и его не допустят к управлению машиной, то это будет справедливо, резюмировал он.

Отметим, что в настоящее время при замене прав раз в десять лет шофер проходит медкомиссию, но никакие специальные тесты не сдает.

#ПДД