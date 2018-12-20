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20.12.2018 22:01
Рубрика: Экономика

В плацкартных вагонах могут удлинить полки

Длина полок в новых спальных вагонах может быть увеличена. Это подтвердила заместитель гендиректора "Федеральной пассажирской компании" Марина Жегулина во время своего выступления на Транспортном лектории.

Фото: РИА Новости
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"В новом варианте вагона мы рассматриваем несколько вариантов, в том числе некоторые концепции учитывают увеличенную длину полки", - приводит слова топ-менеджера РИА Новости.

Ранее начальник технико-технологической службы "Вагонреммаша", который является разработчиком концепта новых вагонов, Иван Харин рассказал, что полки в обновленных плацкартах на 20-25 мм шире и 30-35 мм длиннее, чем в актуальной версии.

Напомним, представить предсерийный плацкартный вагон нового типа железнодорожники обещали в декабре. Производство должно начаться после анализа мнений пассажиров.

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