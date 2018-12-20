Volkswagen Tiguan получил новые опции в России

Компания Volkswagen расширила набор стандартного и опционального оборудования для Tiguan. Так, теперь ассистент управления головным светом Dynamic Light Assist входит в базовое оснащение комплектаций Highline и Sportline, а также становится доступен для заказа для версий OFFROAD, Comfortline и City.

Кроме того, система помощи при движении по полосе Lane Assist стала опционально доступна для всех версий, за исключением исполнения Trendline. Автомобили с данными функциями уже доступны к заказу.

Напомним, кроссовер базовой комплектации (1,4 TSI мощностью 150 л.с.) предлагается в нашей стране от 1 399 000 рублей.

Российские дилеры марки в ноябре реализовали 10 179 автомобилей, что на 13% больше по сравнению с прошлым годом. В прошлом месяце было продано 3487 автомобилей Tiguan - на 27% больше, чем годом ранее.

Автомобиль стабильно входит в топ-10 самых продаваемых SUV в России.

Напомним, ранее сообщалось, что дизельный Volkswagen Tiguan покинул Россию. Причиной отказа от такой модификации стали "глобальные процессы в организации, направленные на сокращение вариативности и снижение производственных издержек".