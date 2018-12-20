Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Пик предновогодних пробок выпадет на 26 декабря 13:59
В новом Suzuki Jimny обнаружили неприятную особенность 13:03
В России до старта продаж подорожали две модели BMW 11:30
Toyota заинтриговала звуком двигателя нового спорткупе Supra 10:28
20.12.2018 12:30
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen Tiguan получил новые опции в России

Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Компания Volkswagen расширила набор стандартного и опционального оборудования для Tiguan. Так, теперь ассистент управления головным светом Dynamic Light Assist входит в базовое оснащение комплектаций Highline и Sportline, а также становится доступен для заказа для версий OFFROAD, Comfortline и City.

Кроме того, система помощи при движении по полосе Lane Assist стала опционально доступна для всех версий, за исключением исполнения Trendline. Автомобили с данными функциями уже доступны к заказу.

Фото: www.twitter.com/Theolitz
Электрический кроссовер Volkswagen вышел на дорожные испытания

Напомним, кроссовер базовой комплектации (1,4 TSI мощностью 150 л.с.) предлагается в нашей стране от 1 399 000 рублей.

Российские дилеры марки в ноябре реализовали 10 179 автомобилей, что на 13% больше по сравнению с прошлым годом. В прошлом месяце было продано 3487 автомобилей Tiguan - на 27% больше, чем годом ранее.

Автомобиль стабильно входит в топ-10 самых продаваемых SUV в России.

Напомним, ранее сообщалось, что дизельный Volkswagen Tiguan покинул Россию. Причиной отказа от такой модификации стали "глобальные процессы в организации, направленные на сокращение вариативности и снижение производственных издержек".

ГАЗ наладит сборку турбодизеля Volkswagen
Эксперты рассказали, какие автомобили могут подорожать в 2019 году
#Volkswagen