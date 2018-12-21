Фигурист Ковтун стал четырехкратным чемпионом России

Накануне Ковтун стал лучшим в короткой программе, получив за свой прокат 95,14 балла. В пятницу он закрепил лидерство, по сумме короткой и произвольной программ заработав 281,59 балла.

Второе место занял Михаил Коляда - его итоговый результат составил 268,40 балла. Замкнул тройку Александр Самарин - 265,49.

Ранее сегодня представили короткую программу одиночницы, лучший результат - у олимпийской чемпионки Алины Загитовой. С произвольной программой девушки выступят в субботу.