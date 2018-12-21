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21.12.2018 02:40
Рубрика: В мире

Глава Пентагона Джеймс Мэттис ушел в отставку

Текст: Александр Ленин
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Министр обороны США Джеймс Мэттис по прозвищу "Бешеный пес" подал в отставку. Причиной такого шага стало несогласие шефа Пентагона с политикой действующего американского президента Дональда Трампа.

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
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Джеймс Мэттис попросил освободить его от должности в личном письме, которое он адресовал американскому лидеру, сообщает телеканал CNBC. "У вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды больше совпадают с вашими", - говорится в послании. Не исключено, что руководитель американского оборонного ведомства так отреагировал на решение Трампа вывести войска из Сирии. Между тем хозяин Белого дома поблагодарил главу Пентагона за работу. "Генерал Джеймс Мэттис уйдет в отставку, с почетом, в конце февраля. Он проработал в моей администрации в качестве министра обороны  последние два года", - написал Трамп в своем Twitter.

По словам американского президента, благодаря усилиям Мэттиса за этот период удалось достичь огромного прогресса, в том числе в области закупки вооружений. Американский лидер подчеркнул, что назовет имя нового министра обороны США в самое ближайшее время.

В мире США Дональд Трамп
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