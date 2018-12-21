Кроссовки из "Назад в будущее" скоро появятся в продаже. Цена

Культовая трилогия Роберта Земекиса "Назад в будущее" оказала огромное влияние на массовую культуру. Многие из продемонстрированных во второй части саги изобретений нашли реальное воплощение в современной повседневной жизни - телевизоры с плоским экраном, видеосвязь, 3D-технологии и биометрия.

Но для массового потребителя до сих пор остаются недостижимыми самошнурующиеся кроссовки, которые были у главного героя Марти Макфлая. Сама технология автошнуровки была представлена весной 2016 года компанией Nike, модель называлась HyperAdapt 1.0. На ее основе выпущена ограниченная партия (всего 89 пар) рабочих прототипов в дизайне "Назад в будущее".

Издание Engadget, ссылаясь на CEO Nike Марка Спенсера, сообщает, что в 2019 году в продажу поступит по-настоящему массовый продукт - баскетбольные кроссовки с автоматической шнуровкой, стоимость которых не будет превышать 350 долларов.

В них будет использована технология HyperAdapt 2.0, а за основу взята модель Jordan XXXIII.