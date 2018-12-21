Власть
21.12.2018 16:00

Матвиенко призвала сенаторов подключиться к работе по отмене роуминга в СГ

Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала комитет по экономической политике подключиться к работе по отмене роуминга в рамках Союзного государства России и Беларуси. Об этом она заявила во время заседания в Совфеде.

Фото: depositphotos.com
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Напомним, обсуждение вопроса активно продолжается с тех пор, как летом 2017 года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на Форуме регионов двух стран в Москве высказалась за отмену роуминга. В 2018 году на V Форуме регионов в Могилеве она отметила, что роуминг внутри Союзного государства может быть отменен в течение года-полутора. После этого идею одобрил президент республики Беларусь Александр Лукашенко.

Ранее сенаторы одобрили закон об отмене национального роуминга, обязав операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки, совершаемые по всей территории России.


 

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