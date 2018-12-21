МАЗ полностью рассекретил свой "самый красивый грузовик"

В четверг, 20 декабря, в этом представилась возможность убедиться. Впрочем, без экспертов, сложно разобраться, насколько спортивный капотный МАЗ симпатичнее своих конкурентов в том же классе, включая КамАЗ-43509. Да и стоит ли спорить о вкусах. Очевидно одно: для МАЗа, который прославился производством утилитарных грузовиков, машина уже вошла в историю как носитель самого яркого дизайна.

Ну и опять же доверимся многоопытному Вязовичу, который вновь отметил исключительную эстетику новинки - ему она напоминает скорее большой внедорожник, нежели грузовой автомобиль.

"Ничего такого еще не делали. Мы постарались создать один из самых красивых спортивных грузовиков в истории. Он не только мощный и маневренный, но и эффектно выглядит. Во время крупных ралли-рейдов внимание ему обеспечено, что в свою очередь позволит еще лучше продвигать бренд МАЗ в мире", - приводит слова руководителя команды "МАЗ-СПОРТавто" пресс-служба белорусского автогиганта.

На презентации МАЗ-6440RR назвали компактным на фоне многих других раллийных грузовиков. Его длина - 7,05 м, ширина - 2,55 м, высота - 3,4 м, колесная база - 4,3 м. Однако тот же конкурент из Набережных Челнов на 150 мм короче и на 350 ниже. А вот полная масса у "белоруса" меньше - 9,6 тонны против 10,2. Оснащается минский спорткар 6-цилиндровым двигателем Gyrtech G-13 с турбонаддувом мощностью 960 л.с. и крутящим моментом 4500 Нм.

Фото: Пресс-служба МАЗа.

"Автомобиль спроектирован конструкторами Минского автомобильного завода. В разработке принимали участие 6-7 человек. Потом работники МАЗа помогали все это реализовать", - рассказал коммерческий директор автогиганта Геннадий Скитов.

Особо отмечается, что новинка получила лучшее от трех испытанных автомобилей: на обновленное и облегченное шасси от раллийного МАЗ-5309RR поставили кабину серийного тягача МАЗ-5440 и оснастили ее капотом от МАЗ-6440PA. Рама, кабина, платформа, кронштейны, панели и силовые каркасы - белорусские, остальные автокомпоненты - импортные. В частности, "автомат" Allison 4000-й серии, "раздатка" ZF, рессоры Weweler, амортизаторы Reiger, мосты SISU.

Капотная конфигурация позволила сместить кабину к центру шасси, улучшив таким образом развесовку автомобиля, разгрузив передний мост и снизив нагрузки на экипаж. Как это поможет белорусам на трассах Дакара, покажет время. В ближайшем соревновании, стартующем 6 января в Перу, новый МАЗ участия не примет. Но, начиная с весны, ему предстоит пройти несколько испытаний попроще.