Песков заявил о дальнейшем обострении отношений с Украиной

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что перед предстоящими президентскими выборами на Украине нынешний глава государства Петр Порошенко пойдет на дальнейшее обострение отношений с Россией. При этом, по словам представителя Кремля, США "должны поддерживать Порошенко" поскольку в него вложено много денег.

"К сожалению, Вашингтон должен нянчиться с Порошенко, даже несмотря на его слабые достаточно электоральные позиции", - отметил Песков. Он подчеркнул, что, видимо, это должно было окупиться, принести какие-то дивиденды. "Это не очень получается, поэтому ситуацию нужно спасать изо всех сил", - резюмировал пресс-секретарь Путина, выступая в программе "Большая игра" на Первом канале.

Ранее сообщалось, что Порошенко возглавил антирейтинг среди возможных кандидатов на пост руководителя страны. В Одесской и Черниговской областях подавляющее большинство жителей (75 и 66 процентов соответственно) ни при каких условиях не желает видеть его в президентском кресле.

Популярность Порошенко падает все годы правления. Среди причин эксперты называют кризис в экономике, войну в Донбассе и коррупцию.

Наибольшим доверием украинского народа по-прежнему пользуется лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая снискала популярность практически во всех регионах государства.

Между тем, по мнению экспертов, грядущие выборы будут соревнованием финансового, информационного, административного и силового ресурса, и здесь Петр Порошенко сегодня безусловный лидер.

Очередные президентские выборы на Украине должны пройти весной следующего года.