"Ангарский маньяк" обжаловал приговор

Экс-милиционер из Ангарска Михаил Попков, которого признали виновным в совершении 60 убийств и приговорили к пожизненному заключению, обжаловал приговор.

Поступившую в Иркутский областной суд апелляционную жалобу зарегистрировали 20 декабря, ее рассмотрит Верховный суд, пишет ТАСС.

Напомним, областной суд вынес приговор Попкову 10 декабря 2018 года. Тогда же преступника лишили звания младшего лейтенанта милиции и, соответственно, пенсии - 24 тысяч рублей ежемесячно. Тогда экс-сотрудник правоохранительных органов заявил, что обжалует приговор.

Михаил Попков совершал преступления на территории Иркутской области в период с 1992 по 2010 годы. Его жертвами стали женщины в возрасте от 16 до 40 лет.