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21.12.2018 14:53
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

ФСБ передало в музей Крыма коллекцию стоимостью два миллиона долларов

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Сергей Винник/РГ Фото: Сергей Винник/РГ
Фото: Сергей Винник/РГ

Управление Федеральной службы безопасности РФ по Республике Крым передало Центральному музею Тавриды исторические артефакты, изъятые у "черных копателей". Стоимость предметов оценена в два миллиона долларов. Среди наиболее ценных экспонатов - золотая гривна времен Боспорского царства, ювелирные украшения античной эпохи, множество предметов из стекла и бронзы.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Эта коллекция является достоянием народов Российской Федерации, - заявил начальник Управления Федеральной службы безопасности РФ по РК и Севастополю Леонид Михайлюк. - По оценкам специалистов, она является бесценной, и поэтому с ней должны иметь возможность ознакомиться все, кто по-настоящему ценит историю и культуру нашего государства.

Переданные ФСБ артефакты собраны в отдельной экспозиции, с которой можно ознакомиться в одном из залов музея. Акту передачи ценностей предшествовало решение Киевского районного суда Симферополя.

- Состоялось судебное решение о передаче этих предметов в государственную собственность. И местом хранения этих предметов назначен Центральный музей Тавриды, - сообщил директор музея Андрей Мальгин. - Мы оборудовали благодаря участию министерства культуры специальный небольшой зал, где эти предметы выставили.

Специалисты отмечают, что за последние пять лет на полуострове резко снизилось число грабительских раскопок. Этому способствовала работа всей правоохранительной и судебной системы республики. Один из таких процессов над "черными копателями", грабившими захоронение жертв фашистских расстрелов в Симферополе, состоялся в сентябре. Решением Симферопольского районного суда, Георгий Полищук приговорен к одному году и шести месяцам колонии строгого режима, а его сын Руслан к 2,1 года колонии поселения.

В этом году на территории Крыма различными научными экспедициями на хранение в фонды крымских музеев передано свыше 14000 находок. Разрешение на проведение полевых археологических работ получили 97 экспедиций. За последние годы свыше 17000 объектов археологии включены в правовое поле РФ.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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