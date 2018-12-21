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Рубрика: Происшествия

Росгвардия обратилась в суд из-за материала в СМИ о закупках продуктов

Текст: Иван Петров
Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) подаст в суд гражданский иск к РБК. Служба хочет добиться ответственности для информационного агентства за публикацию материала о поставках продуктов по завышенным ценам.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Росгвардия приняла решение обратиться в судебные инстанции, чтобы добиться ответственности РБК за публикацию недостоверной информации". - цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Напомним, неделю назад пресс-служба Росгвардии сообщила, что службой собственной безопасности совместно с органами военной прокуратуры и контрразведки начата проверка информации о возможных нарушениях при закупках продуктов для нужд службы.

Фото: depositphotos.com
Госзакупки на небольшие суммы станут прозрачными

Уточнялось, что Росгвардия и мясокомбинат "Дружба народов" в действительности заключили госконтракты на сумму в 3,5 млрд рублей, тогда как в некоторых СМИ сообщалось о сумме в 8 млрд рублей.

В Росгвардии также озвучили тогда претензии в адрес РБК. Отмечалось, что в их материале допущено сразу несколько грубых фактических ошибок. В пресс-службе Росгвардии предположили, что статья была написана не сотрудниками редакции, а просто размещена на страницах издания. "Если учесть, что на следующий день после выхода материала состоялось очередное заседание суда по иску мясокомбината "Дружба народов", то эта версия выглядит более чем правдоподобной и объясняет подобные небрежность и торопливость", - говорилось в сообщении Росгвардии.

"РБК пишет о «завышении цен» при госзакупках Росгвардии. В действительности таких фактов нет. Напротив, есть факты, с которыми и борется Росгвардия, - это поставка продуктов по заведомо заниженным ценам. Вся продукция, закупочная цена которой ниже себестоимости сырья, соответствующего ГОСТу, – это заведомый фальсификат. С этой проблемой – поставкой в рамках госзакупок продуктов по заведомо заниженным ценам – сталкивается не только наше ведомство. МВД, Минобразования, Минздрав также озабочены тем, что подрядчики пытаются поставлять вместо обозначенного в контрактах продукта его эрзац, заменитель (сырный продукт вместо сыра, спред вместо сливочного масла и т. д.). В связи с этим Роскачество разрабатывает дополнительные механизмы для контроля продуктовых поставок при госзакупках", - поясняется в сообщении на сайте Росгвардии в связи с подачей иска.

Стоит напомнить, что другой иск подал в суд недавно директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов. Ответчик - известный оппозиционер и блогер Алексей Навальный. В иске Золотов просит признать порочащими и не соответствующими действительности распространенные Навальным сведения. Речь идет опять же об утверждениях, что поставщик продуктов для Росгвардии завышает закупочные цены, а также о недвижимости.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Росгвардия
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