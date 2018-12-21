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21.12.2018 06:10
Рубрика: В мире

СМИ: США сократят число военных в Афганистане

Президент США Дональд Трамп дал указание Пентагону разработать план сокращения воинского контингента в Афганистане. Речь идет о выводе из ближневосточного государства более семи тысяч американских военных.

Как сообщает The Wall Street Journal, на вывод такого числа военнослужащих понадобится несколько месяцев. В настоящее время в Афганистане находится около 14 тысяч американских солдат. По данным газеты, об этом президент США Дональд Трамп может официально заявить в январе 2019 года.

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О планах Вашингтона стало известно буквально через день после того, как в Белом доме официально объявили о начале вывода войск из Сирии. Напомним, что инициатива Вашингтона по выводу военных из САР в течение 60-100 дней вызвала удивление по всему миру.

По мнению источников, президент Трамп стремится по возможности выйти из конфликтов. Вашингтон потратил на операции в Ираке, Афганистане и Сирии чуть более 1,5 триллиона долларов. А конкретно военная операция США в Афганистане, начатая в 2001 году, стоила Вашингтону 679,8 миллиарда долларов. За 16 лет в Афганистане погибли 2,35 тысячи американских военных, еще свыше 20 тысяч получили ранения.

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