Toyota привезет в Россию две новинки

Компания Toyota в 2019 году порадует россиян новинками. Речь идет о 12-м поколении седана Corolla (продажи стартуют в первом квартале 2019 года) и четвертой генерации кроссовера RAV4. Об этом "РГ" рассказал официальный представитель марки.

Напомним, Corolla была официально представлена в ноябре в китайском городе Гуанчжоу. Наш корреспондент одним из первых сумел оценить новинку.

Cедан построен на платформе GA-C архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture) с пониженным центром тяжести и задней "многорычажкой". Автомобиль незначительно вырос в размерах: длина машины составляет 4 640 мм (+10 мм), а ширина 1 780 мм (+5 мм). Размер колесной базы остался прежним - 2 700 мм.

Для нового поколения Corolla доступны два двигателя. Младшим мотором станет 140-сильный бензиновый агрегат рабочим объемом 1,8 литра. Кроме того, модель получила новый двухлитровый мотор отдачей 170 л.с. Оба двигателя могут сочетаться с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором Direct Shift CVT.

Какие силовые агрегаты будут у российской версии автомобиля - пока не сообщается. Но уже ясно, что гибридная версия до нас не доедет - слишком маленький спрос на такие машины в России.

Toyota RAV4. Фото: Пресс-служба Toyota.

Что касается RAV4, то новый кроссовер дебютировал на автосалоне в Париже в сентябре 2018 года. Российский "Рафик", скорее всего, будет предлагаться с моторами объемом 2.0 и 2.5 литра. Последний из них сможет работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Дизельной версии, напомним, у кроссовера больше нет.

Со сменой поколения габариты RAV4 почти не изменились: в версии для Европы автомобиль стал на 5 мм короче (4600 мм), на 10 мм шире (1855 мм) и на те же 10 мм ниже (1650 мм). Но теперь свесы чуть короче, а колесная база прибавила 30 мм - и достигает 2690 мм.

Радикально перекроен не только экстерьер, но и интерьер, выполненный в стилистике премиальной линейки Lexus. Главная "фишка" салона - дисплей медиасистемы Entune 3.0 с диагональю 7 или 8 дюймов в зависимости от оснащения. Система поддерживает Apple CarPlay и AndroidAuto, а в России почти наверняка предложат также исполнение с Yandex-сервисами.

Напомним, RAV4 нынешней генерации можно купить в нашей стране от 1 499 000 рублей, а седан Corolla стоит от 1 008 000 рублей.