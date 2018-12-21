В янтаре нашли сотни многоножек возрастом 100 миллионов лет

Зоологи из Германии обнаружили свыше 450 многоножек, которые застыли в смоле около 100 миллионов лет назад.

Как сообщает Phys.org, открытие совершили сотрудники берлинского Института зоологии и исследования диких животных имени Лейбница. Они изучили большую коллекцию бирманского янтаря и идентифицировали застывших в нем существ.

Так, они обнаружили несколько неизвестных ранее видов пауков, перья и хвост пернатых динозавров, несколько вымерших групп насекомых. Однако наиболее впечатляющим стало открытие новых видов многоножек.

Всего в бирманском янтаре было обнаружено более 450 многоножек, возраст которых составляет около 100 миллионов лет. Было идентифицировано 16 видов, из них три оказались неизвестными. Многоножки 13 остальных видов до сих пор обитают на Земле.

Исследователи провели анализ с помощью микрокомпьютерной томографии. Эта технология сканирования использует рентгеновское излучение для создания трехмерного изображения.

В течение следующих нескольких лет вновь обнаруженные виды будут тщательно описаны и сравнены с существующими. Это поможет определить, какие морфологические изменения произошли за последние 100 миллионов лет.