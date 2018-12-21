Захарова: BBC World News не оставили Роскомнадзору иного выбора

Роскомнадзору давно надо было начать проверку канала BBC World News и его интернет-ресурсов, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook .

"Давно пора, - написала Захарова. - Мне искренне жаль корреспондентов ВВС, многие из которых являются настоящими профессионалами и добросовестно выполняют свои обязанности. Но грубое вмешательство британского правительства в деятельность российских СМИ (постоянная пропаганда против телеканала RT, попытки дискредитации наших журналистов и тд) не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа. Российская сторона предупреждала. И неоднократно".

Как сказано на сайте Роскомнадзора, "в связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания, Роскомнадзор начинает проведение контрольных мероприятий в отношении канала "BBC World News", распространяемого на территории Российской Федерации, а также в отношении ресурсов BBC в сети Интернет, на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству. О результатах проверки будет сообщено дополнительно".