Британская полиция арестовала двух человек за запуск дронов у Гатвика

Новости

Названа неожиданная причина хронической усталости 08:40
Водитель сына президента Бразилии оказался миллионером 07:56
В Британии освободили захваченное мигрантами судно 07:38
Два человека задержаны в Британии за использование дронов в аэропорту 06:36
Последняя группа хабаровских туристов вернулась с Хайнаня 06:15
Мужчина залез на рождественскую ель у Белого дома 06:05
Трамп не поехал во Флориду на рождество из-за демократов 05:42
Обсуждение бюджета на 2019 год в Сенате США закончилось ничем 05:37
В Якутии загорелся магистральный газопровод 05:15
В Приморье обновлен состав краевой администрации 04:30
Британский спецназ освободил захваченное мигрантами судно 04:26
Власти США задержали гражданина КНР за промышленный шпионаж 04:08
Постпред США в ООН Никки Хейли потеряла голос 03:44
Захарова обвинила Британию в формировании русофобской среды 03:20
Иранской Mahan Air запретили летать в Германию 02:58
Легендарный "Икарус" возродили в Венгрии: первые фото нового автобуса 02:28
Автомобиль протаранил ограждение и упал в реку в центре Москвы 02:20
Судно Open Arms спасло более 300 мигрантов в Средиземном море 02:09
Не менее 60 человек пострадали в беспорядках в Каталонии 01:35
Пожар на складе с пиротехникой в Петербурге ликвидирован 01:33
В России появится первая аэрокосмическая корпорация 00:51
Одиннадцатилетняя украинская девочка родила в Польше 00:40
Курс доллара впервые с сентября превысил 69 рублей 00:04
Песков опроверг договоренности по сдерживанию Ирана в Сирии 21.12.2018
ЦБ объявил об ужесточении выдачи потребительских кредитов 21.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как распознать подделку в онлайн-магазине
Как распознать подделку в онлайн-магазине
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
22.12.2018 07:41
Рубрика: В мире

Британская полиция арестовала двух человек за запуск дронов у Гатвика

Текст: Андрей Васильев

Британская полиция арестовала двух человек за запуск дронов (БПЛА) возле второго по значимости британского аэропорта Гатвик. Как сообщает ВВС, задержания были произведены около 22 часов по местному времени в пятницу. По некоторым данным, злоумышленники связаны с экологическими организациями. Гатвик обслуживает более 228 направлений в 74 страны мира и примерно 45 миллионов пассажиров ежегодно.

Фото: Ani Kochiashvili/via REUTERS Фото: Ani Kochiashvili/via REUTERS
Фото: Ani Kochiashvili/via REUTERS

При этом в Скотленд-Ярде не сообщают пол и возраст задержанных. В лондонской полиции заявили, что активные расследования по поводу "использования беспилотников в преступных целях" продолжаются, и призвали общественность делиться информацией с правоохранительными органами. Несколько десятков сотрудников полиции остаются в аэропорту для обеспечения безопасности этой воздушной гавани.

Эксперты предложили ставить глушилки для зашиты от беспилотников

Напомним, что появление беспилотников в среду поздно вечером возле взлетно-посадочной полосы Гатвика посеяло самый настоящий хаос в аэропорту, работа которого была прекращена фактически на целые сутки. Инцидент затронул интересы около 120 тысяч пассажиров, которые не смогли оказаться вовремя в пунктах назначения. По горячим следам полиции не удалось перехватить беспилотники и выйти на след злоумышленников, которые стали играть в своего рода "кошки-мышки" с правоохранителями. Всего за 24 часа дроны появились в Гатвике не менее 50 раз.

На то, чтобы найти их потребовалось 36 часов. В частности, в этом помощь полиции оказали британские военные, которые предоставили современные технологии для отслеживания и обнаружения БПЛА. В заявлении полиции графства Сассекс, в ведении которого расположен аэропорт, говорится, что "развертывание значительных ресурсов привело к обнаружению беспилотников". Полиция также планировала сбивать беспилотники, однако уступила требованиям властей, которые отклонили эту возможность из-за страха того, что "случайные пули могут попасть в пассажиров".

Фото: FsMex.com/Twitter
В Мексике беспилотник едва не сбил пассажирский Boeing 737

Гатвик вновь открылся для полетов в пятницу утром, однако его единственная взлетно-посадочная полоса была снова закрыта на короткое время в 17.10 пятницы. При этом одиннадцать входящих рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.

"Военные меры, введенные в аэропорту, дают нам необходимые гарантии для его открытия", - пояснили представители лондонской полиции на своей страничке в Twitter. "Нам нужно будет очень быстро узнать, что произошло, чтобы иметь возможность "извлечь уроки из этого", - заявил британский министр транспорта Крис Грейлинг.

Действующее британское законодательство, которое, отмечает AFP, было ужесточено в этом году, запрещает использование БПЛА в пределах одного километра от аэропорта и на высоте более 400 футов (122 метра). Виновным грозит до пяти лет тюрьмы за то, что они "поставили под угрозу безопасность самолетов".

В мире Европа Великобритания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова обвинила Британию в формировании русофобской среды
Обсуждение бюджета на 2019 год в Сенате США закончилось ничем
Россия разочарована голосованием ЕС в ООН
Посольство подтвердило гибель трех российских пилотов в ДР Конго
В Совфеде прокомментировали продление антироссийских санкций ЕС