Британская полиция арестовала двух человек за запуск дронов у Гатвика

Британская полиция арестовала двух человек за запуск дронов (БПЛА) возле второго по значимости британского аэропорта Гатвик. Как сообщает ВВС , задержания были произведены около 22 часов по местному времени в пятницу. По некоторым данным, злоумышленники связаны с экологическими организациями. Гатвик обслуживает более 228 направлений в 74 страны мира и примерно 45 миллионов пассажиров ежегодно.

При этом в Скотленд-Ярде не сообщают пол и возраст задержанных. В лондонской полиции заявили, что активные расследования по поводу "использования беспилотников в преступных целях" продолжаются, и призвали общественность делиться информацией с правоохранительными органами. Несколько десятков сотрудников полиции остаются в аэропорту для обеспечения безопасности этой воздушной гавани.

Напомним, что появление беспилотников в среду поздно вечером возле взлетно-посадочной полосы Гатвика посеяло самый настоящий хаос в аэропорту, работа которого была прекращена фактически на целые сутки. Инцидент затронул интересы около 120 тысяч пассажиров, которые не смогли оказаться вовремя в пунктах назначения. По горячим следам полиции не удалось перехватить беспилотники и выйти на след злоумышленников, которые стали играть в своего рода "кошки-мышки" с правоохранителями. Всего за 24 часа дроны появились в Гатвике не менее 50 раз.

На то, чтобы найти их потребовалось 36 часов. В частности, в этом помощь полиции оказали британские военные, которые предоставили современные технологии для отслеживания и обнаружения БПЛА. В заявлении полиции графства Сассекс, в ведении которого расположен аэропорт, говорится, что "развертывание значительных ресурсов привело к обнаружению беспилотников". Полиция также планировала сбивать беспилотники, однако уступила требованиям властей, которые отклонили эту возможность из-за страха того, что "случайные пули могут попасть в пассажиров".

Гатвик вновь открылся для полетов в пятницу утром, однако его единственная взлетно-посадочная полоса была снова закрыта на короткое время в 17.10 пятницы. При этом одиннадцать входящих рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.

"Военные меры, введенные в аэропорту, дают нам необходимые гарантии для его открытия", - пояснили представители лондонской полиции на своей страничке в Twitter. "Нам нужно будет очень быстро узнать, что произошло, чтобы иметь возможность "извлечь уроки из этого", - заявил британский министр транспорта Крис Грейлинг.

Действующее британское законодательство, которое, отмечает AFP, было ужесточено в этом году, запрещает использование БПЛА в пределах одного километра от аэропорта и на высоте более 400 футов (122 метра). Виновным грозит до пяти лет тюрьмы за то, что они "поставили под угрозу безопасность самолетов".