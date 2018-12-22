Два человека задержаны в Британии за использование дронов в аэропорту

Полиция Великобритании задержала в Сассексе предполагаемых операторов беспилотников, парализовавших работу аэропорта Гатвик более чем на день. Их личности пока не раскрываются. Злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.

Расследование по данному делу продолжается, сообщается на сайте полицейского подразделения. Сотрудники полиции порекомендовали сохранять бдительность для всех оказавшихся рядом с аэропортом.

Воздушная гавань в течение двух последних дней работала с перебоями из-за появления над аэропортом дронов, в результате произошедшего в аэропорту были отменены все рейсы. Сбой затронул планы более 120 тысяч пассажиров.

До прошлого года Гатвик считался самой оживленной в мире воздушной гаванью с одной взлетно-посадочной полосой. Теперь это звание принадлежит мумбайскому аэропорту.