СКР начал проверку пожара на шахте в Соликамске

Руководитель пермского управления СКР Сергей Сарапульцев выехал в Соликамск с группой следователей. Об этом сообщили в краевом СКР.

На месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа, выясняя причины возгорания в шахте.

Напомним, что сегодня, примерно в 10 утра по московскому времени, в одной из шахт Соликамска произошло возгорание.

Под землей, отрезанные от поверхности, остались девять рабочих, занимавшихся там укладкой бетона. Горноспасатели компании "Уралкалий" пытаются пробиться к ним.

Работу оперативного штаба в Соликамске возглавил прибывший туда губернатор Пермского края Максим Решетников.