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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Связь с девятью заблокированными в шахте горняками пока не установлена

Текст: Константин Бахарев
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Связаться с девятью рабочими, находящимися в горящей шахте Соликамска, не удается до сих пор. Об этом сообщает "Интерфакс".

Фото: Стрингер/РИА Новости
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Здесь работали сотрудники ФГУП "УС-30" из Башкирии.Начальник этой компании Андрей Максимов уже выехал в Соликамск, к месту пожара. Ему понадобится около восьми часов, чтобы добраться сюда. По его словам, рабочие его предприятия занимались в шахте укладкой бетона.

Напомним, пожар в четвертом стволе Соликамского калийного рудоуправления-3 начался сегодня примерно в десять утра по московскому времени.

По предварительной информации, в это время под землей находились 17 человек, восьми из них удалось подняться наверх.

Операция по спасению оставшихся рабочих продолжается. На место ЧП приехал губернатор Пермского края Максим Решетников.

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