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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Соликамске спасатели начали шестую попытку добраться до горняков

В Соликамске спасатели предпринимают шестую попытку добраться до девяти горняков, заблокированных под землей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента пресс-службы губернатора и правительства Пермского края Дарью Левченко.

Фото: Пресс-служба Губернатора Пермского края/ ТАСС
Глава Соликамска: Работа по спасению шахтеров продолжится и ночью

По ее словам, пока рано говорить о том, что люди в шахте погибли, но надежды мало.

Напомним, ранее СК возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, повлекшее за собой смерть трех и более людей.

Пожар на строящемся стволе рудника шахты "Уралкалий" произошел в субботу утром. На момент ЧП под землей находились 17 человек, восемь из них удалось вовремя вывести на поверхность.

К оставшимся горнякам безуспешно пытаются пробиться спасатели. Связи с ними также нет.

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