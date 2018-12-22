РПЦ: У канонической УПЦ гораздо больше прав, чем получит автокефалия

Так называемая автокефалия, которую после "объединительного собора" собираются получить от Константинополя украинские раскольники, предоставляет гораздо меньше прав, чем те права, которыми пользуется самоуправляемая Украинская Православная Церковь в составе Московского Патриархата, сказал, комментируя результаты "собора" глава ОВЦС Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Иларион.

Он подчеркнул, что у раскольников на Украине хоть и есть теперь единый глава, но объединение с канонической Церковью им совсем не удалось. Воссоединиться с нею можно только через покаяние, напомнил он. Но украинская власть такого воссоединения не хотела, в ее планы входил обрыв связи Украинской церкви с Московским Патриархатом.

При этом, по словам митрополита Илариона, "на самом деле никакой реальной зависимости от Москвы нет, потому что единственное, в чем сохраняется связь между Украинской Православной Церковью и Московским Патриархатом, - то, что за богослужением поминается Патриарх Московский и всея Руси. Москва не вмешивается в дела Украинской Церкви, не управляет ею. Украинская Церковь не подотчетна Московскому Патриарху - все решения принимаются самостоятельно".