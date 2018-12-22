УАЗ рассказал о новинках в 2019 году

Ульяновский автомобильный завод рассказал о новинках, которые ждут россиян в 2019 году.

"Главная для нас премьера в будущем году - "Патриот" с "автоматом". Его появление стоит ждать осенью. Будут также спецверсии "Буханки", "Хантера" и "Патриота", но их точные даты выхода на российский рынок сейчас назвать пока не можем", - рассказали "РГ" в пресс-службе "УАЗа".

Напомним, "Патриот" получит автоматическую коробку Punch 6L50, которая будет работать в паре с российским 2,7-литровым мотором ZMZ-Pro, выдающим 150 л.с.

Классическая АКПП 6L50 марки Punch Powerglide - это совместная разработка Punch Powertrain и General Motors. По предварительной информации, на "Патриоты" установят "автоматы" китайской сборки. Ресурс коробки - 200 000 км. Ожидается, что за АТ придется доплатить 60 - 100 тысяч рублей. Сейчас внедорожник можно купить от 764 000 рублей до 1 064 000 рублей.

Кстати, в мае этого года "Патриот" получил экспедиционную версию. Таким же внедорожным оборудованием, как ожидается, обзаведутся "Хантер" и "Буханка". Автомобили оснастят специальной резиной, экспедиционным багажником. Не исключено, что появится лестница на задней двери, блокировка заднего дифференциала, лебедка, стальная защита рулевых тяг и порогов. Что касается цветов кузова, то скорее всего будут использованы полюбившиеся покупателям оранжевый и зеленый.

Отметим, за период с января по ноябрь текущего года российские дилеры УАЗ реализовали 35 610 автомобилей, что на 4% меньше, чем за тот же период 2017 года.