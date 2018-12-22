Захарова обвинила Британию в формировании русофобской среды

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания формирует русофобскую среду через контролируемые утечки "секретной" якобы информации. Таким образом пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства прокомментировала ситуацию с телеканалом RT в Великобритании.

По словам Захаровой, то, что не говорится на официальном уровне, намерено "сливается" в средства массовой информации под видом утечек. "За счет этих контролируемых утечек формировалась опять же такая русофобская информационная среда, в которой главными врагами объявлялись российские журналисты, российские средства массовой информации", - отметила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Британский медиарегулятор Ofcom обвинил RT в нарушении беспристрастности в подаче материалов. RT якобы допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах из десяти о событиях в Солсбери (Великобритания). Это противоречит кодексу вещания Ofcom. На телеканале уже выразили сожаление в связи с этим решением британского медиарегулятора.

Как заявила ранее Мария Захарова, ни одно британское СМИ не будет работать в России, если британская сторона закроет RT. Роскомнадзор уже начал проверку материалов канала BBC World News, которые распространяются на территории России и контента ресурсов BBC в интернете.